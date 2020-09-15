ТОП-100 богатейших украинцев: кто из одесситов попал в рейтинг?

Издание “Фокус” опубликовало ТОП-100 самых финансово состоятельных граждан нашей страны. В их числе есть и одесситы, либо те, чьи бизнес-интересы “завязаны” на Одессе и Одесской области.

ТОП-100 возглавляет Ринат Ахметов, в холдинг которого входит АО “ДТЭК Одесские электросети” (еще недавно – “Одессаоблэнерго”). В целом состояние владельца промышленных и энергетических компаний оценивается в 7,3 млрд долларов.

На 22 месте разместились братья Егор Гребенников и Андрей Ставницер из Одессы. По данным “Фокуса” братья совместно владеют крупнейшим в Украине портовым оператором грузовых терминалов «ТИС» в акватории порта «Южный» (к северо-востоку от Одессы). Их совместное состояние издание оценило в 459 млн долларов.

На 32 месте в рейтинге – Андрей Веревский, совладелец агрокомпании Kernel с состоянием 337 млн долларов. Не одессит, но его бизнес представлен в Одесской области. В начале этого года запущена первая очередь «Трансгрейнтерминала», уже второго зернового терминала Kernel в морском порту Черноморска, в строительство которого инвестируют до $3 млрд.

73 место занял Валерий Шамотий из Днепра. Бизнесмен из Днепра Валерий Шамотий контролирует корпорацию «Логос», которая производит вина и коньяки ТМ «Инкерман», «Таврия» и др. До оккупации АР Крым вина под ТМ «Инкерман» производились в Севастополе. С 2014-го на материковой Украине начала работать компания «Инкерман Украина». На её сайте указано, что вина производят в Новой Каховке и Одессе. У Шамотия – 131 млн долларов по версии “Фокуса”.

89 место занял Борис Музалёв с состоянием 90 млн долларов. Он много лет развивает сеть супермаркетов «Таврия-В». Больше всего магазинов сосредоточено на юге страны, в частности в Одессе. В 2020-м их количество достигло 100. Кроме супермаркетов Музалёв владеет концерт-холлом «Сады Победы» в Одессе.

Замыкает ТОП-100 Андрей Ваврыш (59 млн долларов). Девелоперская компания Андрея Ваврыша Saga Development (до 2018 года — Riverside Development) занимается проектами жилой недвижимости в Киеве и Одессе.