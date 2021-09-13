Кто сегодня отмечает день ангела?

Имя Геннадий произошло в Древней Греции и в переводе означает «благородный», «благородного происхождения». Есть еще версия, что это имя образовалось от таких имён, как Диоген, Гермоген и им подобным.

Геннадии любят привлекать к себе внимание окружающих, поэтому стараются выделиться любыми способами. Могут экстравагантно одеться или сделать необычную прическу.

Считается, что у мужчин с таким именем сложный характер. Геннадии принимают близко к сердцу критику и обижаются. При этом они умеют зарабатывать деньги, в работе становятся лидерами. В семейной жизни для них важен комфорт и уют.