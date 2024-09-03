Кто первым родился в Одессе в День города (видео)

Радостной новостью поделились в пресс-службе одесской мэрии.

Вес новорожденной – 3 килограмма 500 граммов, рост – 52 см. Ксения – второй ребенок в семье. Мама и дочь чувствуют себя хорошо.

Напомним, в Одессе сложилась добрая традиция – приходить с подарками в роддом, в котором появился первый новорожденный в День города. И на этот раз мэр Одессы Геннадий Труханов поздравил первую новорожденную и всех, кто стал родителями в День рождения Одессы.

Всего, как отметили в мэрии 2 сентября в Одессе родились 19 детей – 12 девочек и 7 мальчиков.

Напомним, в прошлом году первым ребенком, родившимся в Одессе в День города, также была девочка.

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