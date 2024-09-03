Хто першим народився в Одесі у День міста (відео)

Радісною новиною поділились у прес-службі одеської мерії.

Вага новонародженої – 3 кілограми 500 грамів, зріст – 52 см. Ксенія – друга дитина у сім’ї. Мама та дочка почуваються добре.

Нагадаємо, в Одесі склалася добра традиція – приходити з подарунками до пологового будинку, в якому з’явився перший новонароджений у День міста. І цього разу мер Одеси Геннадій Труханов привітав першу новонароджену та всіх, хто став батьками в День народження Одеси.

Загалом, як зазначили у мерії, 2 вересня в Одесі народилося 19 дітей – 12 дівчаток та 7 хлопчиків.

Нагадаємо, минулого року першою дитиною, яка народилася в Одесі в День міста, також була дівчинка.

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