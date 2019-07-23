Без Кивалова, Голубова и Чекиты: кто будет представлять Одессу в Верховной Раде?

Центральная избирательная комиссия к 14.00 23 июля обработала больше 95% протоколов в одномандатных и многомандатном общегосударственном избирательном округе Одесской области. Несмотря на то, что регион по явке вошел в пятерку самых пассивных на этих выборах, голоса были отданы. Теперь узнаем, как они распределились.
За «Зе» – 10 из 11 округов
Согласно предварительным результатам голосования, на 14.00 23 июля, «по спискам» в Одесской области лидирует политическая партия президента Владимира Зеленского. За «Слуг народа» проголосовали 46,8% избирателей, получив большинство на десяти из одиннадцати округов в Одесской области.
На втором месте «Оппозиционная платформа — За жизнь». Она набирает 23,51%. В тройку лидеров также вошел «Оппозиционный блок», получив в регионе 4,9% голосов. Однако в парламент эта партия не прошла.
Битва за Приморский район и поселок Котовского
По мажоритарным округам Одесской области ситуация несколько отличается. По предварительным данным ЦИК, некоторые «старые» депутаты все-таки имеют шанс «отвоевать» свои мандаты. Однако многих политиков «Слуги народа» все же подвинут. По данным на 14.00 23 июля:
- в округе №133 (Киевский район) лидирует Артем Дмитрук, «Слуга народа» — 32,66%. За ним — представитель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Баранский, 26,32%. Далее, с 9,09%, идет самовыдвиженец Дмитрий Танцюра.
- в округе №134 (Малиновский район) лидирует Олег Колев, «Слуга народа» — 34,75%. На втором месте — самовыдвиженец Евгений Червоненко — 16,85%, а действующий нардеп Геннадий Чекита набирает лишь 8,52% голосов.
- в округе №135 (Приморский район) основная борьба развернулась между Алексеем Леоновым, «Слуга народа», и действующим нардепом Сергеем Киваловым. В итоге, Леонов 40,07%, Кивалов — 31,76%.
- в округе №136 (Суворовский район) действующий депутат Дмитрий Голубов (40,91%) уступает «Слуге народа» Александру Горенюку, которые получает 47,07%.
- в округе №137 (центр — Подольск) 29,41% набирает Алексей Гончаренко. За ним — представитель «Слуги народа» Александр Муконин, 23,19%. Нардеп Леонид Климов, который ранее несколько раз избирался на этом округе, набирает 23,58%.
- в округе №138 (центр — пгт Ширяево) лидирует Степан Чернявский, «Слуга народа» — 37,32%, на втором месте — Ольга Полюганич, «Батькивщина» — 20,31%. Действующий нардеп Иван Фурсин занимает только четвертое место с 15,49%.
- в округе №139 (центр — Раздельная) «Слуга народа» Игорь Васильковский пока опережает Виталия Саутенкова, «Оппозиционная платформа — За жизнь»: 32,63% против 30,22%. Следом идет действующий нардеп Александр Пресман, 21,39%.
- в округе №140 (центр — Беляевка) замглавы Одесской обладминистрации Сергей Колебошин, «Слуга народа» почти вдвое обходит действующего нардепа Василия Гуляева: 43,11% против 21,78%.
- в округе №141 (центр — Татарбунары) Александр Ткаченко, «Слуга народа», набирает 36,2%, а действующий нардеп Виталий Барвиненко — 19,86% голосов.
- в округе №142 (центр — Арциз) победу, судя по всему, все-таки одерживает действующий нардеп Антон Киссе — 28,11%. «Слуга народа» Руслан Плохой набирает 23,9%.
- в округе №143 (центр — Измаил) разгромную победу одерживает глава Одесского облсовета Анатолий Урбанский, получивший 56,95%. Его конкурент из «Слуги народа» Виктор Куртев набирает 28,27%.
Фото: rusvesna.su
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