Без Кивалова, Голубова и Чекиты: кто будет представлять Одессу в Верховной Раде?

За «Зе» – 10 из 11 округов

Согласно предварительным результатам голосования, на 14.00 23 июля, «по спискам» в Одесской области лидирует политическая партия президента Владимира Зеленского. За «Слуг народа» проголосовали 46,8% избирателей, получив большинство на десяти из одиннадцати округов в Одесской области.

На втором месте «Оппозиционная платформа — За жизнь». Она набирает 23,51%. В тройку лидеров также вошел «Оппозиционный блок», получив в регионе 4,9% голосов. Однако в парламент эта партия не прошла.

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По мажоритарным округам Одесской области ситуация несколько отличается. По предварительным данным ЦИК, некоторые «старые» депутаты все-таки имеют шанс «отвоевать» свои мандаты. Однако многих политиков «Слуги народа» все же подвинут. По данным на 14.00 23 июля: