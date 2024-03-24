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Кто и как будет оповещать одесситов о тревогах в случае отсутствия электричества?

Кто и как будет оповещать одесситов о тревогах в случае отсутствия электричества?

Одесские патрульные полицейские будут оповещать горожан о воздушной тревоге через громкоговорители в служебных автомобилях.

Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области, инспекторы патрульной полиции через громкоговорители в служебных автомобилях сообщают населению о воздушной тревоге в тех районах города, где отсутствует электроснабжение, или не работают городские извещатели, а также отдаленных районах, где сигнал сирены слышен хуже.

«Призываем горожан не пренебрегать своей безопасностью! Услышав сигнал воздушной тревоги, уходите в укрытие или соблюдайте правила двух стен дома», – призывают стражи порядка.

Напомним, в ночь на 22 марта россия осуществила крупнейшую с начала полномасштабного вторжения комбинированную атаку на украинскую энергосистему. Были попадания в объекты генерации, системы передачи и распределения, в разных областях, в том числе и в Одесской.

А днем 23 марта вражеская баллистическая ракета попала по открытой территории Белгород-Днестровского района.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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