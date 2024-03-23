Россияне снова ударили баллистикой по Одесчине – каковы последствия

Как сообщают Силы обороны юга Украины, 23 марта над Черным морем уничтожены два разведывательных дрона типа «Zala».

А вражеская баллистическая ракета, вероятно, «Искандер-М», запущенная с территории временно оккупированного Крыма, попала по открытой территории Белгород-Днестровского района.

Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Военные в очередной раз призывают жителей Одессы и области быть сознательными и внимательными и оперативно реагировать на предупреждения об опасности.

Напомним, вечером 22 марта россия атаковала Одесский район баллистической ракетой с территории Крыма. На месте прилета возник пожар. Целью, вероятно, был объект энергетики.

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