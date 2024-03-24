Новини Одеси та Одеської області

Хто і як сповіщатиме одеситів про тривоги у разі відсутності електрики?

Хто і як сповіщатиме одеситів про тривоги у разі відсутності електрики?

Одеські патрульні поліцейські сповіщатимуть городян про повітряну тривогу через гучномовці у службових автомобілях.

Як повідомили у прес-службі Патрульної поліції Одеської області, інспектори патрульної поліції через гучномовці у службових автомобілях повідомляють населенню про повітряну тривогу в тих районах міста, де відсутнє електропостачання, або не працюють міські сповіщувачі, а також віддалених районах, де сигнал сирени сигнал сирени чути гірше.

«Закликаємо містян не нехтувати своєю безпекою! Почувши сигнал повітряної тривоги, йдіть у укриття або дотримуйтесь правил двох стін вдома», – закликають правоохоронці.

Нагадаємо, в ніч на 22 березня росія здійснила найбільшу з початку повномасштабного вторгнення комбіновану атаку на українську енергосистему. Були влучання в об’єкти генерації, системи передачі та розподілу у різних областях, у тому числі й на Одещині.

А вдень 23 березня ворожа балістична ракета влучила по відкритій. території Білгород-Дністровського району.

Читайте також: Черговий ракетний терор: чому рашисти б’ють Одесою.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk