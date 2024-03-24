Хто і як сповіщатиме одеситів про тривоги у разі відсутності електрики?

Як повідомили у прес-службі Патрульної поліції Одеської області, інспектори патрульної поліції через гучномовці у службових автомобілях повідомляють населенню про повітряну тривогу в тих районах міста, де відсутнє електропостачання, або не працюють міські сповіщувачі, а також віддалених районах, де сигнал сирени сигнал сирени чути гірше.

«Закликаємо містян не нехтувати своєю безпекою! Почувши сигнал повітряної тривоги, йдіть у укриття або дотримуйтесь правил двох стін вдома», – закликають правоохоронці.

Нагадаємо, в ніч на 22 березня росія здійснила найбільшу з початку повномасштабного вторгнення комбіновану атаку на українську енергосистему. Були влучання в об’єкти генерації, системи передачі та розподілу у різних областях, у тому числі й на Одещині.

А вдень 23 березня ворожа балістична ракета влучила по відкритій. території Білгород-Дністровського району.

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