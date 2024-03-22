Очередной ракетный террор: почему рашисты бьют по Одессе

21 человек погиб и более 70 получили ранения в результате российского удара по Одессе 15 марта. Эта атака россиян была самой массированной из-за большого количества жертв. В последние дни враг с особой жестокостью бьет по Одессе. Только за март более 40 человек погибли от атак российских агрессоров, десятки — пострадали и остались без жилья. За два года войны в городе было меньше жертв, чем за этот период марта.
Двойной удар
По официальным данным, 15 марта были разрушены трехэтажное здание рекреационного объекта, повреждены по меньшей мере 10 частных домов, станция техобслуживания, газопровод, пожарные автомобили и скорой помощи. Без электроснабжения осталось 535 абонентов, без газоснабжения — 800 абонентов. Сегодня эти последствия ракетного обстрела устранены.
Силы обороны юга Украины заявили, что удар был нанесен ракетами «Искандер-М». После первого попадания на место прибыли спасатели ГСЧС и медики. А во время спасательных работ враг повторно нанес ракетный удар, тем самым увеличив количество жертв среди мирных жителей и сотрудников экстренных служб. Погибли фельдшер скорой помощи и сотрудник ГСЧС.
«Мы получаем ответку»?
Однако говорить, что эти атаки являются ответом на массированные удары по российским НПЗ, не стоит, рассказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.
Также она объяснила, почему враг бьет не только по портовой инфраструктуре региона, но и по жилым кварталам — так работают российские спецслужбы, и до сих пор есть завербованные люди, занимающиеся наведением вражеских ракет. К тому же враг использует баллистические ракеты, противодействовать которым чрезвычайно сложно.
Вместо вывода
Массированный режим атак на Юг Украины начался с завершением полноценного действия зернового соглашения. Это стало ответом на игнорирование хотелок россии в этом вопросе. И террорист действует своими методами.
Все удары по Одесской области, как ракетные, так и беспилотные, сосредоточены на прибрежной территории. Они направлены максимально на повреждение всех ресурсов региона, которые позволяют Одесской области даже в условиях полномасштабного вторжения поднимать экономику.