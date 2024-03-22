Очередной ракетный террор: почему рашисты бьют по Одессе

Двойной удар

По официальным данным, 15 марта были разрушены трехэтажное здание рекреационного объекта, повреждены по меньшей мере 10 частных домов, станция техобслуживания, газопровод, пожарные автомобили и скорой помощи. Без электроснабжения осталось 535 абонентов, без газоснабжения — 800 абонентов. Сегодня эти последствия ракетного обстрела устранены.

Силы обороны юга Украины заявили, что удар был нанесен ракетами «Искандер-М». После первого попадания на место прибыли спасатели ГСЧС и медики. А во время спасательных работ враг повторно нанес ракетный удар, тем самым увеличив количество жертв среди мирных жителей и сотрудников экстренных служб. Погибли фельдшер скорой помощи и сотрудник ГСЧС.

«Мы получаем ответку»?

Однако говорить, что эти атаки являются ответом на массированные удары по российским НПЗ, не стоит, рассказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

Также она объяснила, почему враг бьет не только по портовой инфраструктуре региона, но и по жилым кварталам — так работают российские спецслужбы, и до сих пор есть завербованные люди, занимающиеся наведением вражеских ракет. К тому же враг использует баллистические ракеты, противодействовать которым чрезвычайно сложно.

Вместо вывода

Массированный режим атак на Юг Украины начался с завершением полноценного действия зернового соглашения. Это стало ответом на игнорирование хотелок россии в этом вопросе. И террорист действует своими методами.

Все удары по Одесской области, как ракетные, так и беспилотные, сосредоточены на прибрежной территории. Они направлены максимально на повреждение всех ресурсов региона, которые позволяют Одесской области даже в условиях полномасштабного вторжения поднимать экономику.