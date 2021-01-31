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Крушение сухогруза Arvin: в сети появилось видео момента катастрофы

Крушение сухогруза Arvin: в сети появилось видео момента катастрофы

В Интернете появилось видео с моментом крушения украинского сухогруза Arvin в Черном море у берегов Турции. 

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На видео слышно, как моряки подают сигнал бедствия. А также звучит нецензурная лексика.

Судно, напомним, затонуло 17 января.

Напомним, что на судне было 12 моряков – 10 граждан Украины и 2 россиян. Спасли 6 человек, в том числе 5 украинцев.

Сухогруз шел под флагом Палау и перевозил грузы из Грузии в Болгарию, но из-за плохих погодных условий изменил курс и пытался укрыться в порту Бартына (Турция).

К вечеру 17 января было известно, что спасены 6 моряков, среди них 5 граждан Украины. Имена и фамилии спасенных граждан Украины:Геннадий Кравченко, Владислав Затерка, Александр Перкатый, Виталий Мережко и Виталий Качнур.

Судно принадлежит украинской компании и по данным из открытых реестров управляется одесским оператором.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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