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Крушение сухогруза Аrvin в Черном море: что известно (видео) (обновлено)

Крушение сухогруза Аrvin в Черном море: что известно (видео) (обновлено)

В Черном море у северных берегов Турции потерпел крушение сухогруз Arvin.

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На борту судна были 12 человек. Оказалось, что это 10 граждан Украины (СПИСОК) и двое россиян. А само судно якобы шло под флагом России.

Однако позже информацию уточнили: сухогруз шел не под флагом России, а под флагом Палау и перевозил  грузы из Грузии в Болгарию, но из-за плохих погодных условий изменил курс и пытался укрыться в порту Бартына (Турция). Об этом сообщил губернатор провинции Бартын Синан Гюнер, пишет турецкое информагентство Анадолу.

Также оно сообщило, что спасены шестеро моряков. Еще трое, по данным агенства погибли, а трое – лежат на скалах без движения, к ним пытаются подобраться с берега.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сначала сообщил, что спасены шестеро моряков, двое погибли, еще четверых ищут. Чуть позже уточнил: спасли шестерых (пятерых украинцев и одно иностранца), а ищут еще пятерых. О погибших ничего не упомянул, при этом.

Имена и фамилии спасенных граждан Украины: Геннадий Кравченко, Владислав Затерка, Александр Перкаты, Виталий Мережко и Виталий Качнур.

Информация обновляется…

Фото: Анадолу

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Редакция ПРОФИЛЬ

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