Затонувший в Турции сухогруз Arvin может оказаться одесским

Затонувший в воскресенье, 17 января, у черноморского побережья Турции сухогруз Arvin может оказаться одесским.

Об украинском происхождении судна заявили в Росморречфлоте, отметив, что владелец – украинская компания Arvin Shipping LTD.

По данным открытого “Мирового реестра судоходства“, оператором сухогруза является одесская компания.

Как сообщалось, на борту судна были 12 человек. Оказалось, что это 10 граждан Украины (СПИСОК) и двое россиян. А само судно якобы шло под флагом России.

Однако позже информацию уточнили: сухогруз шел не под флагом России, а под флагом Палау и перевозил грузы из Грузии в Болгарию, но из-за плохих погодных условий изменил курс и пытался укрыться в порту Бартына (Турция).

К вечеру 17 января было известно, что спасены 6 моряков, среди них 5 граждан Украины. Имена и фамилии спасенных граждан Украины: Геннадий Кравченко, Владислав Затерка, Александр Перкатый, Виталий Мережко и Виталий Качнур.