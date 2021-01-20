Крушение сухогруза Arvin: найдены погибшими еще двое украинских моряков

Спасатели нашли погибшими еще двоих украинских моряков с судна Arvin, затонувшего у берегов Турции в Черном море.

Таким образом, погибли трое украинцев и один россиянин.

Тела погибших моряков уже опознали, сообщил руководитель консульского отдела отдела посольства Украины в Турецкой Республике Андрей Билык, пишет “Укринформ“.

Напомним, что на судне, которое затонуло в воскресенье, 17 января, было 12 моряков – 10 граждан Украины и 2 россиян. Спасли 6 человек, в том числе 5 украинцев. Ищут еще троих.

под флагом Палау и перевозил грузы из Грузии в Болгарию, но из-за плохих погодных условий изменил курс и пытался укрыться в порту Бартына (Турция).

К вечеру 17 января было известно, что спасены 6 моряков, среди них 5 граждан Украины. Имена и фамилии спасенных граждан Украины:Геннадий Кравченко, Владислав Затерка, Александр Перкатый, Виталий Мережко и Виталий Качнур.

Судно принадлежит украинской компании и по данным из открытых реестров управляется одесским оператором.