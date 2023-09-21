Крупнейший интернет-магазин Rozetka ввел ограничения для покупателей

Крупнейший украинский интернет-магазин Rozetka («Розетка») установил стоимость минимального заказа на уровне 200 грн.

Об этом сообщается на сайте маркетплейса.

Так, теперь покупатели, желающие выбрать товар меньше чем на 200 грн и оформить его доставку в пункт выдачи или через услуги почтовых операторов, не смогут этого сделать.

Кроме того, при попытке оформить заказ на меньшую сумму появляется сообщение: «Минимальная сумма заказа товаров Rozetka – 200 грн. Пожалуйста, добавьте товаров Rozetka на сумму ХХ грн для оформления заказа».

Минимальная сумма заказа действует как для стационарных, так и для мобильных точек выдачи.

Магазин Rozetka основали в 2005 году в Киеве Владислав и Ирина Чечеткины и поначалу позиционировали его как онлайн-магазин электроники и бытовой техники. В течение последующих лет компания трансформировалась в мультикатегорийный онлайн-маркетплейс. В 2020 году Rozetka сообщила о выходе на рынок Молдовы, в 2021 году – Узбекистана.

В начале полномасштабного вторжения рф в Украину компания чуть не потеряла весь бизнес. По словам ее основателя, тогда оборот Rozetka упал с 4 млрд до 23 млн грн, а за компанию, которая оценивалась в 1 млрд долл., неназванный покупатель предлагал всего 2 млн долл.

Но через несколько месяцев оборот начал возвращаться к довоенным объемам, а в марте 2023 года Rozetka вышла на рынок Польши.

При этом стоит отметить, что в Rozetka не объявляли об изменении правил в своих соцсетях – информация о нововведениях появилась в справочном центре интернет-магазина.

Еще в августе подобных ограничений у магазина не было, а в справочном центре отсутствовала информация о сумме минимального заказа.

Судя по всему, такой подход должен упростить для Rozetka логистику и увеличить сумму среднего чека. Но теперь пользователям придется набирать товары в корзину, а не делать несколько заказов недорогих товаров подряд.

Вы также можете узнать: Должен ли покупатель платить за поврежденный в магазине товар.

Источник: mezha.media и biz.liga.net, фото: rau.ua