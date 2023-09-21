Найбільший інтернет-магазин Rozetka запровадив обмеження для покупців

Найбільший український інтернет-магазин Rozetka (Розетка) встановив вартість мінімального замовлення на рівні 200 грн.

Про це повідомляється на сайті маркетплейсу.

Так, тепер покупці, які бажають обрати товар менше ніж на 200 грн та оформити його доставку до пункту видачі або через послуги поштових операторів, не зможуть цього зробити.

Крім того, при спробі оформити замовлення на меншу суму з’являється повідомлення: «Мінімальна сума замовлення товарів Rozetka – 200 грн. Будь ласка, додайте товарів Rozetka на суму ХХ грн. для оформлення замовлення».

Мінімальна сума замовлення діє як для стаціонарних, так і для мобільних точок видачі.

Магазин Rozetka заснували у 2005 році в Києві Владислав та Ірина Чечеткіни і спочатку позиціонували його як онлайн-магазин електроніки та побутової техніки. Протягом наступних років компанія трансформувалася у мультикатегорійний онлайн-маркетплейс. 2020 року Rozetka повідомила про вихід на ринок Молдови, 2021 року – Узбекистану.

На початку повномасштабного вторгнення росії в Україну компанія мало не втратила весь бізнес. За словами її засновника, тоді оборот Rozetka впав з 4 млрд до 23 млн грн, а за компанію, яка оцінювалася в 1 млрд дол., неназваний покупець пропонував лише 2 млн дол.

Але за кілька місяців оборот почав повертатися до довоєнних обсягів, а в березні 2023 року Rozetka вийшла на ринок Польщі.

При цьому варто зазначити, що в Rozetka не оголошували про зміну правил у своїх соцмережах – інформація про нововведення з’явилася в довідковому центрі інтернет-магазину.

Ще в серпні подібних обмежень магазин не мав, а в довідковому центрі не було інформації про суму мінімального замовлення.

Зважаючи на все, такий підхід має спростити для Rozetka логістику та збільшити суму середнього чека. Але тепер користувачам доведеться набирати товари в кошик, а не робити кілька замовлень недорогих товарів поспіль.

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Джерело: mezha.media та biz.liga.net, фото: rau.ua