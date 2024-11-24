Кровавая бойня в столичной гостинице – убит сотрудник муниципальной стражи из Пивденного

Об этом сообщил известный одесский активист Демьян Ганул.

По его информации, потасовка между двумя компаниями с последующей стрельбой возникла в столичной гостинице «Sky Loft». В результате был смертельно ранен представитель муниципальной стражи 27-летний Александр Каназерский и еще один участник конфликта Георгий Арабаджи получил огнестрельное ранение, но остался жив.

«Причиной столкновения могут быть обычные разборки, связанные с так называемыми «офисами», которые начали появляться в Пивденном и которые хотели взять под свою опеку представители мунварты», – поясняет Ганул.

Он также опубликовал у себя в Facebook фото начальника КП «Муниципальная стража» города Пивденного Ивана Сурева вместе с другими представителями предприятия, среди которых погибший и раненый. На фото четко видны шевроны, подтверждающие их принадлежность к муниципальной страже.

«Интересно, что делали представители муниципального караула из Одесщины в Киеве, неужели они там несли службу? А может мунварта в общем полукриминальная группировка, которую следует расформировать?», – задается вопросами Демьян Ганул.

Он также сообщил, что стрелка задержали – им оказался криминальный авторитет из Запорожья, бывший спортсмен Дмитрий Рашевский, имеющий отношение к одной военной структуре и судимый по ряду статей. В ту ночь он открыл огонь из пистолета «Glok».

По предварительной информации, Каназерский был работником Южненского горсовета, который якобы на общественных началах помогал муниципальной страже и имел соответствующее удостоверение.

«Руководство Пивденного (Южного) просто открещивается от своих сотрудников, говорят, что не контролируют сотрудников в свободное от работы время. Очевидно, ребята из Одесской области не просто так были в час ночи в столичной гостинице-ресторане. Версия относительно передела сфер влияния, пока самая актуальная», – полагает одесский активист.

В настоящее время правоохранители расследуют обстоятельства убийства и устанавливают всех причастных. Также продолжается выяснение полных обстоятельств причастности «офисов» к убийству и масштабам их незаконной деятельности.

Читайте также: В Одессе посреди улицы стреляли в иностранца: что произошло.