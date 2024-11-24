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Кривава бійня у столичному готелі – вбито співробітника муніципальної варти з Південного

Кривава бійня у столичному готелі – вбито співробітника муніципальної варти з Південного

У ніч на 23 листопада 2024 року в Києві застрелили співробітника муніципальної варти міста Південного Олександра Каназерського. Попередньо, вбивство сталося під час бійки, причиною якої, ймовірно, став конфлікт навколо так званих «офісів» у Південному.

Про це повідомив відомий одеський активіст Дем’ян Ганул.

За його інформацією, бійка між двома компаніями з подальшою стріляниною виникла в столичному готелі «Sky Loft». В результаті був смертельно поранений представник муніципальної варти 27-річний Олександр Каназерський, а ще один учасник конфлікту Георгій Арабаджі отримав вогнепальне поранення, але залишився живим.

Вбитий співробітник мунварти з Південного

Олександр Каназерський

«Причиною сутички можуть бути звичайні розбірки, пов’язані з так званими «офісами», які почали з’являтися в Південному і які хотіли взяти під свою опіку представники мунварти», – пояснює Ганул.

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Він також опублікував у себе в Facebook фото начальника КП «Муніципальна варта» міста Південного Івана Сурева разом з іншими представниками підприємства, серед яких є загиблий і поранений. На фото чітко видно шеврони, що підтверджують їхню приналежність до муніципальної варти.

Муніципальна варта

«Цікаво, що робили представники муніципального караулу з Одещини в Києві, невже вони там несли службу? А може мунварта загалом напівкримінальне угруповання, яке слід розформувати?», – задається питаннями Дем’ян Ганул.

Він також повідомив, що стрілка затримали – ним виявився кримінальний авторитет із Запоріжжя, колишній спортсмен Дмитро Рашевський, який має відношення до однієї військової структури і судимий за низкою статей. Тієї ночі він відкрив вогонь із пістолета «Glok».

За попередньою інформацією, Каназерський був працівником Южненської міськради, який нібито на громадських засадах допомагав муніципальній варті і мав відповідне посвідчення.

Посвідчення Каназерського

«Керівництво Південного (Южного) просто відхрещується від своїх співробітників, кажуть, що не контролюють співробітників у вільний від роботи час. Очевидно, хлопці з Одеської області не просто так були о першій ночі в столичному готелі-ресторані. Версія щодо переділу сфер впливу поки що найактуальніша», – вважає одеський активіст.

Наразі правоохоронці розслідують обставини вбивства та встановлюють усіх причетних. Також триває з’ясування повних обставин причетності «офісів» до вбивства та масштабів їхньої незаконної діяльності.

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