Крещенские купания: где можно будет окунуться в Одесской области (список мест)

Спасатели опубликовали список мест в Одесской области, где будут разрешены крещенские купания. В Одессе таких мест нет.

Список мест для крещенских купаний составили в ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

Завтра, 19 января 2023 многие православные христиане будут праздновать Крещение. Традиционными в этот день являются купания в естественных водоемах. В Одессе раньше это были городские пляжи, в области – ставки, озера, реки.

В обозначенных в списке местах будут дежурить медики и спасатели.

Всего в списке 21 населенный пункт Одесской области. Но самого областного центра нет. Ведь зимой купаться в Черном море сейчас не менее опасно, чем летом. Минная опасность по-прежнему остается очень высокой.

Также спикер Одесской ОВА Сергей Братчук предостерег одесситов не купаться в море и открытых водоёмах на Крещение из-за угрозы от дрейфующих мин.

Напомним, что сейчас в Украиане обсуждается реформа церковного кадендаря. Если изменения будут приняты, то Крещение прихожане ПЦУ и УГКЦ будут праздновать не 19 января, а 6-го.