Кража коня и горевшие машины: чрезвычайные новости Одессы и области 21 августа

В Одессе и Одесской области в пятницу, 21 августа, было несколько криминальных и чрезвычайных происшествий.
- В Одессе ночью сгорели два автомобиля.
- СБУ предупредила присвоение имущества детского медицинского санатория «Хаджибей» на более 50 тыс. гривен.
- Убийство в Турции вора в законе Надира Салифова, который также известен как Лота Гули, может привести к криминальному переделу в Украине.
- В Одессе двое мужчин предлагали посуточную аренду квартир. Главным условием съем была полная предоплата. Впрочем, оплатив стоимость апартаментов – граждане оставались ни с чем. Таким образом злоумышленники обманули около 30 человек.
- Полицейские объявили 27-летнему жителю Любашевского района подозрение в похищении лошади.