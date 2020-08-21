Новости Одессы и Одесской области

На Одещині зловмисники намагалися привласнити усе майно дитячого санаторію

На Одещині зловмисники намагалися привласнити усе майно дитячого санаторію

СБУ попередила привласнення майна дитячого медичного санаторію «Хаджибей» на понад 50 мільйонів гривень.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Про це повідомила пресслужба СБУ в Одеській області.

Служба безпеки України завадила привласненню майна «Дитячого спеціалізованого клінічного санаторію «Хаджибей», який належить Міністерству охорони здоров`я, на понад 50 мільйонів гривень.

За даними досудового слідства, зловмисники намагалися незаконно заволодіти всім майном лікувального закладу, що знаходиться в економічно привабливій зоні на березі Чорного моря та спеціалізується на реабілітації дітей із захворюваннями опорно-рухового апарату.

Оперативники спецслужби встановили, що за ініціативою посадовців МОЗ України у 2007 році керівництво санаторію уклало інвестиційний договір із приватним підприємцем на зведення бази відпочинку у селі Холодна Балка на узбережжі Хаджибейського лиману. За умовами контракту інвестор зобов’язався виконати весь комплекс проектно-будівельних робіт, а також профінансувати реконструкцію інших корпусів оздоровниці: газифікацію, капітальний ремонт та придбати для закладу автотранспорт. Після виконання договору санаторій мав передати зведену базу відпочинку разом із землею у власність комерційній фірмі.

Попри те, що будівельні роботи так і не були розпочаті, у 2018 році інвестор вирішив відсудити ділянку у курортній зоні та інше майно оздоровниці.

Ініційована СБУ перевірка зафіксувала, що такі дії суперечать законодавству з інвестиційної діяльності та управління об’єктами державної власності. Крім того вказаний договір не був погоджений з Фондом державного майна України.

Через спробу незаконного заволодіння державною власністю розпочато провадження за ч. 2 ст. 15 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Наразі на майно державного медзакладу суд наклав арешт. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та притягнення до відповідальності інших осіб, задіяних в оборудці.

Нагадаємо, раніше СБУ проводила антитерористичні навчання в морському порту.

Фото: пресслужба

 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить