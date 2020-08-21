На Одещині зловмисники намагалися привласнити усе майно дитячого санаторію

Про це повідомила пресслужба СБУ в Одеській області.

Служба безпеки України завадила привласненню майна «Дитячого спеціалізованого клінічного санаторію «Хаджибей», який належить Міністерству охорони здоров`я, на понад 50 мільйонів гривень.

За даними досудового слідства, зловмисники намагалися незаконно заволодіти всім майном лікувального закладу, що знаходиться в економічно привабливій зоні на березі Чорного моря та спеціалізується на реабілітації дітей із захворюваннями опорно-рухового апарату.

Оперативники спецслужби встановили, що за ініціативою посадовців МОЗ України у 2007 році керівництво санаторію уклало інвестиційний договір із приватним підприємцем на зведення бази відпочинку у селі Холодна Балка на узбережжі Хаджибейського лиману. За умовами контракту інвестор зобов’язався виконати весь комплекс проектно-будівельних робіт, а також профінансувати реконструкцію інших корпусів оздоровниці: газифікацію, капітальний ремонт та придбати для закладу автотранспорт. Після виконання договору санаторій мав передати зведену базу відпочинку разом із землею у власність комерційній фірмі.

Попри те, що будівельні роботи так і не були розпочаті, у 2018 році інвестор вирішив відсудити ділянку у курортній зоні та інше майно оздоровниці.

Ініційована СБУ перевірка зафіксувала, що такі дії суперечать законодавству з інвестиційної діяльності та управління об’єктами державної власності. Крім того вказаний договір не був погоджений з Фондом державного майна України.

Через спробу незаконного заволодіння державною власністю розпочато провадження за ч. 2 ст. 15 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Наразі на майно державного медзакладу суд наклав арешт. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та притягнення до відповідальності інших осіб, задіяних в оборудці.

Нагадаємо, раніше СБУ проводила антитерористичні навчання в морському порту.

Фото: пресслужба