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В Одесі вночі згоріли два автомобілі

В Одесі вночі згоріли два автомобілі

Сьогодні, 21 серпня, о 02:47 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що на вул. Фонтанська дорога сталось загоряння автомобіля.

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Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.

По прибуттю до місця виклику пожежно-рятувального відділення 2-ї державної пожежно-рятувальної частини було встановлено, що в житловому масиві горять два поруч припаркованих легкових автомобілі.

Рятувальники пожежу локалізували о 03:02 та її ліквідували о 03:08 на загальній площі 10 кв. м. Внаслідок пожежі пошкоджені салони, моторний і багажний відсіки автівок. Загиблих та постраждалих немає.

До ліквідації пожежі залучались 10 чоловік особового складу та 2 одиниці основної пожежної техніки. Причина пожежі та збитки наразі встановлюються.

Фото: пресслужба

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Редакция ПРОФИЛЬ

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