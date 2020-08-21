Осідлав і поїхав геть: як на Одещині чоловік викрав коня?

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

Справу щодо крадіжки худоби правоохоронці вже довели до суду. За скоєне правопорушнику оголосять вирок у вівторок.

По кобилу на присадибну ділянку сусіда зловмисник пробрався з самого ранку, зняв тварину з цепу, осідлав і поїхав геть.

Не знайшовши худоби, господар одразу зателефонував на спецлінію «102». По гарячих слідах співробітники територіального відділення поліції наздогнали вершника за населеним пунктом у полях. Зловмисник зізнався, що планував продати коня на м’ясо.

Фігуранту, який нещодавно відбув покарання за зґвалтування, дізнавачі повідомили про підозру за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт з матеріалами кримінального провадження поліцейські скерували до суду. Згідно з чинним законодавством за даний злочин передбачена відповідальність у вигляді штрафу від однієї до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправних робіт на строк до двох років, або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років.

Фото: пресслужба