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Убийство Лоты Гули: эксперт высказался о возможном криминальном переделе в Украине

Убийство Лоты Гули: эксперт высказался о возможном криминальном переделе в Украине

Убийство в Турции вора в законе Надира Салифова, который также известен как Лота Гули, может привести к криминальному переделу в Украине.

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Так считает экс-первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

«Я думаю, что выстроенная Гули структура распадется. Мелкие уголовные авторитеты, которые контролировали определенные направления, смогут это продолжать и в дальнейшем. Но думаю, что в основном они потеряют контроль над некоторыми направлениями преступной деятельности: рынками, вымогательством и так далее», – пояснил Аброськин в интервью «Обозревателю».

Он считает, что Лота гули был наиболее авторитетным вором в законе из числа выходцев из Азербайджана и среди оставшихся криминальных лидеров в этой среде вряд ли есть такой, кто сможет управлять выстроенной Салифовым преступной иерархией. В связи с этим и может начаться передел сфер криминального влияния.

Кто такой Лота Гули

Надир Салифов (Лоту Гули) родился в 1972 году в Грузии. Однако с 2005 по 2017 годы отбывал наказание в тюрьме в Азербайджане. Освободившись уехал в Турцию. Правда, его вскоре оттуда депортировали, и он вернулся в Турцию как нелегал. Его ОПГ действовали на территории нескольких стран, в том числе и в Украине.

Ранее представителей этой банды задержали в Одессе. Салифов претендовал на роль вожака преступного мира в Одессе.

Салифова убили в Анталье (Турция) в ночь на 20 августа. Убийцу задержали. Им оказался другой представитель криминального мира Хан Ахмедлинский. Он входил в окружение убитого.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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