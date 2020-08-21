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Ошукали 30 осіб на 200 тисяч гривень: як шахраї в Одесі здавали житло в оренду?

Ошукали 30 осіб на 200 тисяч гривень: як шахраї в Одесі здавали житло в оренду?

Фігуранти пропонували добову оренду квартир. Головною умовою винаймання була повна передоплата. Втім, сплативши вартість апартаментів – громадяни лишалися ні з чим. Таким чином зловмисники ошукали близько 30 осіб.

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Про це повідомляє пресслужба Кіберполіції.

Співробітники управління протидії кіберзлочинам в Одеській області спільно зі слідчим відділом поліції регіону, під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури, викрили двох чоловіків у шахрайстві.

Фігуранти на сайті інтернет-оголошень пропонували добову оренду елітних апартаментів поблизу моря. За квартири вимагали повну передплату на банківські картки. Однак після отримання грошей від громадян зловмисники зникали.  Таким чином шахраї ошукали близько 30 осіб. Збитки, завдані потерпілим, сягають 200 тисяч гривень.

Кіберполіція встановила горе-підприємців, це – жителі Полтавщини 36-ти та 40-ка років. Їх дії слідчі кваліфікували за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке загрожує зловмисникам – позбавлення волі на строк до трьох років.

Наразі досудове розслідування у кримінальному проваджені завершено. Обвинувальні акти скеровано до суду.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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