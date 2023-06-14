Краснокнижные тритоны погибают в Черном море: причины (фото)

В Национальный природный парк «Тузловские лиманы» прибило большое количество земноводных — тритонов и лягушек. Большая часть из них мертвы. Их в природный парк занесло течением после подрыва Каховской ГЭС.

Работниками природного парка были зафиксированы живые и погибшие земноводные, которых принесло из Днепра. В Тузловских лиманах они не живут, — рассказывают на странице НПП «Тузловские лиманы» в Facebook.

По словам ученых, тритоны, вид которых еще установят, находятся в Красной книге.

После обследования морского побережья, оказалось, что таких земноводных много – лягушки, тритоны, но почти все они мертвы. Ибо их среда обитания – пресная вода. А оставшиеся в живых стали пищей для птиц — мартынов, бакланов, цапель и наземных хищных млекопитающих.

Также учёные отмечают, что вода на побережье моря сейчас очень опреснена днепровской водой.

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