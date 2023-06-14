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Червонокнижні тритони гинуть у Чорному морі: причини (фото)

Червонокнижні тритони гинуть у Чорному морі: причини (фото)

До Національного природного парку “Тузлівські лимани” прибило велику кількість земноводних – тритонів та жаб. Більша частина з них мертві. Їх до природного парку занесло течією з Дніпра після підриву каховської ГЕС.

Працівниками природного парку було зафіксовано живих і загиблих земноводних, яких принесло з Дніпра. В Тузлівських лиманах вони не мешкають, – розказують на сторінці НПП “Тузлівські лимани” у Facebook.

жаба

За словами вчених, тритони, вид яких ще встановлять, знаходяться в Червоній книзі. 

тритони

Після обстеження морського узбережжя, виявилося, що таких земноводних багато – жаби, тритони, але майже всі вони мертві. Бо їхнє середовище існування – прісна вода. А ті, що залишилися живі, стали їжею для птахів – мартинів, бакланів, чапель та наземних хижих ссавців.

Також вчені відмічають, що вода на узбережжі моря зараз дуже опріснена дніпровською водою.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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