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Корректировщик ракетных ударов по мосту в Затоке уже получил срок

Корректировщик ракетных ударов по мосту в Затоке уже получил срок

Суд приговорил к 5 годам тюрьмы жителя Одесской области за передачу врагу данных о передвижениях ВСУ и результатах обстрелов моста через Днестровский лиман.

Об этом сообщает телеграм канал «Дайджест. Одесса».

В суде доказано, что задержаный посылал информацию своему знакомому, который проживает в России данные о состоянии моста через Днестровско-Цареградское устье и о передвижении и дислокации частей ВСУ.

Агрессоров интересовало состояние объекта инфраструктуры после ракетных ударов и точность ударов, повреждение и последующее его функционирование.

«Рекомендации» предателя давали агрессорам возможность наносить удары с большим вредом и получать необходимый визуальный анализ.

Перед этим сообщалось, что на Одесчине задержали корректировщика ударов по мосту через Днестровский лиман.

Также «Одесская Жизнь» рассказывала, что администратора пророссийского telegram-канала в Одессе осудили на три года. Она оправдывала российскую агрессию и призывала к захвату власти и свержению конституционного строя.

Ранее мы публиковали новость о задержании агрессивного коллаборанта, который призывал россиян обстреливать Одессу.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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