Призывал в Одессу «русский мир»: задержан очередной коллаборант (видео)

В Одессе полицейские разоблачили местного жителя, который призвал страну-агрессора к активным боевым действиям в городе.
Об этом сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции.
Правоохранители установили, что поклонник «русского мира» неоднократно отправлял в чаты рф месседжи с просьбой нанести по Одессе ракетный удар, подобный тем, от которых содрогнулась Винница.
Оперативники задержали злоумышленника у него дома. В качестве вещественных доказательств у задержанного изъяли компьютер и мобильный телефон.
Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность), изъятую технику направили на экспертизу.
Сейчас стражи порядка проверяют одессита на причастность к пособничеству врагу.
Ранее патрульные полицейские задержали в Одессе нетрезвого мужчину, который приставал к прохожим, выкрикивая пророссийские лозунги.