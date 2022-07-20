Призывал в Одессу «русский мир»: задержан очередной коллаборант (видео)

В Одессе полицейские разоблачили местного жителя, который призвал страну-агрессора к активным боевым действиям в городе. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции.

Правоохранители установили, что поклонник «русского мира» неоднократно отправлял в чаты рф месседжи с просьбой нанести по Одессе ракетный удар, подобный тем, от которых содрогнулась Винница.

Оперативники задержали злоумышленника у него дома. В качестве вещественных доказательств у задержанного изъяли компьютер и мобильный телефон.

Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность), изъятую технику направили на экспертизу.

Сейчас стражи порядка проверяют одессита на причастность к пособничеству врагу.

Ранее патрульные полицейские задержали в Одессе нетрезвого мужчину, который приставал к прохожим, выкрикивая пророссийские лозунги.