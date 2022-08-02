Месяц вела телеграм-канал с российской пропагандой: села на годы

Администратора пророссийского telegram-канала в Одессе осудили на три года. Она оправдывала российскую агрессию и призывала к захвату власти и свержению конституционного строя.

Об этом сообщает издание «Избирком».

Приморский районный суд Одессы признал виновной уроженку Березовки в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти и в оправдывании российской агрессии.

В приговоре суда сказано, что женщину приговорили к трем годам лишения свободы без конфискации имущества.

В середине мая 2022 года женщина согласилась выполнять функции и обязанности администратора канала в интернет мессенджере «Telegram» и с 19 мая по 14 июня распространила там антиукраинские публикации. Вот пример одной из них:

«Русская Одесская Республика. Одесса! Жители городов Новороссии берите в руки оружие и боритесь за свою свободу, если вы уже не в состоянии, выходите на митинги за выход из-под кровавых, лживых, коррумпированных властей Киева. Совместными усилиями мы присоединимся к российской федерации !!Этот геноцид не прекратится без нашего участия. Хватит бездействовать! Пора показать фашистской хунте, что русский человек достоин дать отпор. Нужно выжечь укрофашистов на нашей земли!»

Также в сообщении было графическое изображение так называемого «флага и герба Одесской республики».

Имелись и другие аналогичные публикации. В судебном заседании женщина признала себя виновной в полном объеме, искренне покаялась и планирует пойти в волонтерский центр.

Ранее мы публиковали новость о задержании агрессивного коллаборанта, который призывал россиян обстреливать Одессу.

Еще похожие новости Одессы: