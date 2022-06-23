Какие реальные сроки получают в Одессе любители «русского мира»

Уже известно о двух приговорах, которые вынесли одесситам, распространявшим российскую пропаганду в соцсетях и оправдывавших вторжение россии в Украину. О обоих случаях обвиняемы отделались условными сроками.

Так, одна из обвиняемых в преступлении против мира, безопасности человечества и международного правопорядка и оправдание российской агрессии в Украине, получила два года условно. Приговор ей вынес Приморский районный суд.

В соцсети «Одноклассники» жительница Одессы публиковала посты поддержки российской агрессии в Украине. В одной из публикаций она написала: «Наши парни в почти освобожденном Мариуполе», сопроводив надпись картинкой с российским флагом и военными.

Следующий ее пост прославлял российского летчика, который якобы уничтожил два украинских самолета. В тесте поста он назван героем. Текст был проиллюстрирован изображением российского триколора и мужчины в парадной военной форме.

Третья публикация прославляет боевика так называемой ДНР, которому дали награду за «освобождение Мариуполя».

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Еще один любитель «русского мира» также был осужден на два года условно. Дело рассматривал все тот же Приморский районный суд города Одессы.

Осужденный опять же в «Одноклассниках» поддержал публикацию с буквой z и российским солдатом. Еще мужчина опубликовал там текст такого содержания: «1945-2022 снова русский солдат освобождает Европу от фашизма. Храни вас бог, братья». На этом основании суд решил, что подсудимый оправдал российскую агрессию в Украине.

Мужчина является гражданином Украины и живет в Одессе. Хотя родом он из Пермского края российской федерации.

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