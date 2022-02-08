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Коронавирус в Украине и Одесской области 8 февраля: за сутки плюс почти 4 тысячи больных

Коронавирус в Украине и Одесской области 8 февраля: за сутки плюс почти 4 тысячи больных

Выходные закончились и появились объективные данные о заболеваемости, а не «статистика выходного дня». По итогам понедельника число зарегистрированных случаев сразу выросло в два раза в сравнении с субботой и воскресеньем.

Коронавирус в Одесской области 8 февраля

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Согласно статистике Министерства охраны здоровья Украины, на утро 8 февраля в Одесской области выявили 3921 новый случай заражения коронавирусом (сутками ранее их было 2033).

За минувший день от последствий коронавирусной инфекции в Одесской области скончались 8 больных (сутками ранее об умерших не сообщалось). В целом с начала пандемии COVID-19 забрал жизни 5777 жителей региона.

Выздоровели от коронавируса 260 жителей области, продолжают болеть 46 777 человек.

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Коронавирус в Украине 8 февраля

По данным Минздрава, за сутки в Украине выявили 34 353 новых случая COVID-19 (днем ранее – 23 378). Умерли от ковид 255 человек (вчера – 115). Всего с начала пандемии болезнь забрала жизни 101 647 украинцев.

Выздоровели 15 193 больных. Продолжают болеть 543 858 человек.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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