Коронавирус: в Одесской области могут закрыть еще один населенный пункт

Вспышку коронавируса зафиксировали в селе Першотравневе Измаильского района. Диагноз уже подтвердился у 4-х прихожан одной из церквей.

Проверяют еще 10 человек, в том числе и священника, пишет «БессарабияINFORM».

По данным издания, троих заболевших забрали в больницу, еще один человек — лечится дома.

Также сообщается, что село могут закрыть на карантин уже сегодня, 12 июня.

Напомним, в двух сёлах Болградского района появились карантинные контрольно-пропускные пункты из-за увеличения заболеваемости коронавирусом.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.