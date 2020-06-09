На Одещині через високу захворюваність жителів на COVID-19 у двох селах встановили КПП

Про це пише пресслужба Болградської районної держадміністрації.

У зв’язку зі збільшенням хворих на коронавірус у Болградському районі, 5 червня комісією Одеської ОДА проведено перевірку медичних закладів району та ознайомлення з епідеміологічною ситуацією населених пунктів Дмитрівка та Криничне.

З метою запобігання поширенню на території району СОVID-19 та з урахуванням епідемічної ситуації, голова Болградської райдержадміністрації Андрій Кучмійов провів засідання комісії з питань ТЕБ та НС Болградської райдержадміністрації.

Станом на 8 червня в Болградському районі зареєстровано 34 випадки захворювання на СОVID-19, у зв’язку з цим прийнято рішення заборонити у районі діяльність закладів культури, здійснення міжобласних пасажирських перевезень автомобільним транспортом, шлях проходження яких пролягає через територію Болградського району, роботу закладів загальної середньої освіти, які здійснюють підготовку пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році відповідно до затвердженої мережі пунктів тестування області, зокрема пробного тестування.

На виконання подання головного державного санітарного лікаря Одеської області від 05.06.2020 № 04/1350 «Про встановлення обмежувальних протиепідемічних заходів» сільським головам населених пунктів Дмитрівка та Криничне доручено з 09 червня визначити місця дислокації двох контрольно-пропускних пунктів (карантинних постів), запровадити особливий режим в’їзду та виїзду у села та організувати їх роботу, а також забезпечити їх засобами індивідуального захисту, гарячим харчуванням тощо.

На період введення особливого режиму через ці населені пункти заборонено проведення регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень автомобільним транспортом у приміському та міжміському внутрішньо обласному сполученні, а також проведення релігійних заходів та діяльність закладів харчування.

Головному лікарю КНП «Болградський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» доручено запровадити ведення обліку осіб, які в’їжджають на територію сіл Дмитрівка та Криничне Болградського району та здійснити заходи щодо забезпечення їх самоізоляції, а також забезпечити здійснення температурного скринінгу водіїв, пасажирів та громадян, які перетинають контрольно-пропускні пункти вказаних населених пунктів.

Крім того, комісія доручила Болградському ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області та головному лікарю КНП “Болградський районний центр первинної медико-санітарної допомоги” забезпечити цілодобове чергування працівників на визначених контрольно-пропускних пунктах сіл Дмитрівка та Криничне.

Після поліпшення епідеміологічної ситуації у цих населених пунктах карантинні заходи буде послаблено.

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