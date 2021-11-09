Коронавирус в Одесской области 9 ноября: заболели 1516 человек, 30 умерли

На утро вторника, 9 ноября 2021 года,в Одесской области зарегистрировали 1516 новых случаев заражения коронавирусом, 30 пациентов от болезни умерли.

Коронавирус в Одесской области 9 ноября

По данным Минздрава Украины, в целом в Одесской области общее число зараженных COVID-19 выросло до 208 349 человек.

В регионе за последние сутки сообщают о 30 умерших от коронавирусной болезни. Всего с начала пандемии коронавирус забрал жизнь 4 421 жителя Одесчины.

Выздоровел за сутки 871 больной (всего 154 990).

Какова ситуация с COVID-19 в Украине

За минувшие сутки, на утро 9 ноября 2021 года, в Украине выявили 18 988 новых случая коронавируса, тогда как сутками ранее их регистрировалось 13 068.

По информации Минздрава, всего с начала пандемии в стране отмечено 3 107 489 случаая COVID-19.

За минувшие сутки в Украине умерли 833 больных (всего с начала пандемии 40 149), выздоровели 73 390 украинцев (всего 2 537 535).

Напомним, на утро понедельника, 8 ноября 2021 года, в Одесской области был отмечен 1858 новых случаев коронавирусной болезни, 50 человек умерли.

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