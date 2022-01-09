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Коронавирус в Одесской области 9 января: 3 смерти за сутки

Коронавирус в Одесской области 9 января: 3 смерти за сутки

По состоянию на утро воскресенья, 9 января 2022 года, в Одесской области отмечается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. При этом зарегистрировано несколько смертей от этой болезни. Тем не менее, случаев выздоровления от COVID-19 значительно больше.

Коронавирус в Одесской области 9 января

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По данным Минздрава Украины, за прошедшие сутки в Одесской области официально зарегистрирован всего 131 новый случай заражения коронавирусом против 197 сутками ранее. В целом на сегодня число зараженных COVID-19 в регионе выросло до 241 796.

За сутки от последствий коронавируса скончались 3 больных. Всего с начала пандемии от последствий COVID-19 умерли 5 608 жителей области.

При этом выздоровели 224 человека за сутки (всего 226 631). Все еще болеют 9 557 человек.

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Коронавирус в Украине 9 января

Согласно официальным данным, в Украине на утро 9 января плюс 2 810 новых случаев COVID-19 (днем ранее их было 3 195). Таким образов, общее число зараженных в стране выросло до 3 702 473.

За минувшие сутки от последствий коронавирусной болезни умерли 75 украинцев, что всего на одного человека меньше, чем днем ранее. Всего с начала пандемии в стране от последствий COVID-19 скончались 97 239 человек.

Выздоровели 2 818 больных за сутки (днем ранее – 1 942). А всего с начала пандемии в Украине выздоровели от COVID-19 3 511 269 человек.

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Как сообщала «Одесская жизнь», на утро субботы, 8 января 2022 года, в Одесской области, как и в Украине в целом, количество новых случаев коронавируса снизилось.

Кроме того, напомним, что на сегодняшний день самый эффективный способ избежать заболевания и уменьшить последствия пандемии – это вакцинация.

Сегодня, 9 января, в Одессе работают 12 пунктов вакцинации. К тому же, одесситы уже могут сделать 3-ю, бустерную, прививку. Ее можно получить если со дня второго укола прошло не менее 6 месяцев.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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