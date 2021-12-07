Коронавирус в Одесской области 7 декабря: 368 новых случаев и 23 смерти

В Одессе помогают генерировать COVID-сертификаты прямо в центрах вакцинации Расположены такие точки при пунктах вакцинации. Не все люди могут разобраться, как работает приложение ДИЯ в смартфоне, а без этого не сгенерировать COVID-сертификат. В таких случаях на помощь и приходит оффлайн поддержка. ПОДРОБНЕЕ

Коронавирус в Одесской области 5 декабря: у болезни «выходной» По состоянию на утро воскресения 5 декабря 2021 года, в Одесской области официальная статистика отмечает двукратное падение числа заболевших. Впрочем, по воскресениям всегда так и объясняется это не отступлением коронавируса, а тем, что многие медики в эти выходные дни отдыхают. ПОДРОБНЕЕ