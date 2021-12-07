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Коронавирус в Одесской области 7 декабря: 368 новых случаев и 23 смерти

Коронавирус в Одесской области 7 декабря: 368 новых случаев и 23 смерти

По состоянию на утро вторника, 7 декабря 2021 года, согласно официальной статистике, число зараженных коронавирусом и умерших от болезни в Одесской области выросло. Что, впрочем, можно объяснить завершением так называемого “спад выходного дня”, когда в выходные фиксируют меньше случаев.

Коронавирус в Одесской области 7 декабря

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По данным Министерства охраны здоровья (МОЗ) Украины, за сутки в Одесской области зарегистрировано 368 новых случаев заражения COVID-19. Днем ранее их отмечалось 178.

За прошедшие сутки зарегистрировано 23 случая смерти от коронавирусной болезни против 10 случаев сутками ранее. Всего от COVID-19 скончались 5331 житель области.

Выздоровели от COVID-19 1646 человек. Продолжают болеть 40 839 человек.

 Читайте также: Коронавирус — как используют новые технологии для борьбы с пандемией?

Коронавирус в Украине 7 декабря

По информации МОЗ, в целом по Украине за прошедшие сутки зафиксировано 8 655 новых подтвержденных случаев COVID-19. Днем ранее их отмечалось 4 478.

За сутки от последствий COVID-19 в Украине умерли 467 больных против 239 днем ранее. Всего с начала пандемии в Украине от последствий COVID-19 умерли 88 986 человек.

Напомним, что с 7 декабря Одесса переходит в «желтую» зону: как изменятся карантинные ограничения

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Редакция ПРОФИЛЬ

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