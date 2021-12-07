Коронавирус в Одесской области 7 декабря: 368 новых случаев и 23 смерти

По состоянию на утро вторника, 7 декабря 2021 года, согласно официальной статистике, число зараженных коронавирусом и умерших от болезни в Одесской области выросло. Что, впрочем, можно объяснить завершением так называемого “спад выходного дня”, когда в выходные фиксируют меньше случаев.
Коронавирус в Одесской области 7 декабря
По данным Министерства охраны здоровья (МОЗ) Украины, за сутки в Одесской области зарегистрировано 368 новых случаев заражения COVID-19. Днем ранее их отмечалось 178.
За прошедшие сутки зарегистрировано 23 случая смерти от коронавирусной болезни против 10 случаев сутками ранее. Всего от COVID-19 скончались 5331 житель области.
Выздоровели от COVID-19 1646 человек. Продолжают болеть 40 839 человек.
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Коронавирус в Украине 7 декабря
По информации МОЗ, в целом по Украине за прошедшие сутки зафиксировано 8 655 новых подтвержденных случаев COVID-19. Днем ранее их отмечалось 4 478.
За сутки от последствий COVID-19 в Украине умерли 467 больных против 239 днем ранее. Всего с начала пандемии в Украине от последствий COVID-19 умерли 88 986 человек.
Напомним, что с 7 декабря Одесса переходит в «желтую» зону: как изменятся карантинные ограничения
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