Коронавирус в Одесской области 27 декабря: новых случаев все меньше?

По состоянию на утро понедельника, 27 декабря 2021 года, количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Одесской области меньше сотни. Существенный спад наблюдается и по Украине в целом.

Коронавирус в Одесской области 27 декабря

По информации Министерства охраны здоровья (МОЗ) Украины, за сутки, 26 декабря, в Одесской области официально подтвердили всего 83 новых случая заражения коронавирусом против 117 днем ранее. Всего, по официальным данным, на сегодня в регионе 238 425 зараженных COVID-19.

Случаев смерти от коронавирусной болезни в Одесской области за сутки не регистрировалось. Всего с начала пандемии таковых на Одесчине 5 512 человек.

За сутки выздоровел 391 больной (сутками ранее – 242). Всего в регионе таковых 223 566 человек. А 9 347 человек еще болеют.

Коронавирус в Украине 27 декабря

По данным МОЗ, на утро понедельника, 27 декабря, в целом по Украине также отмечается существенный спад заболеваемости COVID-19 – 1 864 новых случая против 2 810 днем ранее и 5 276 в субботу, 25 декабря.

Всего на сегодняшний день в стране официально насчитывается 3 646 988 ковидных больных.

За сутки в Украине отмечено 133 случая смерти от коронавируса (днем ранее – 138). Всего с начала пандемии таковых 94 971 человек.

При этом за сутки от коронавирусной болезни выздоровели 4 527 украинцев против 4 279 днем ранее. Всего, по дынным МОЗ в Украине выздоровели от COVID-19 3 432 739 человек.

Напомним, на утро воскресенья, 26 декабря, в Одесской области, в сравнении с предыдущим днем, заметно уменьшилось число заболевших, умерших и выздоровевших от коронавируса. Между тем, стоит помнить, что а данном случае может иметь место традиционный “спад выходного дня”, когда делается намного меньше тестов на ковид, чем в остальные дни.