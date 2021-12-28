Коронавирус в Одесской области 28 декабря: после выходных заболеваемость выросла

По состоянию на утро вторника, 28 декабря 2021 года, количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Одесской области выросло в сравнении с предыдущим днем. И причина этого не в объективных показателях, а в том, что цифры статистики за выходные дни всегда меньше, так как в это время многие сотрудники медучреждений отдыхают.

Коронавирус в Одесской области 28 декабря

По информации Министерства охраны здоровья (МОЗ) Украины, за сутки в Одесской области официально подтвердили 189 новых случаев заражения коронавирусом против 83 днем ранее.

Умерли от ковид 3 человека, тогда как случаев смерти от коронавирусной болезни в Одесской области сутками ранее не регистрировалось.

Всего с начала пандемии на Одесчине коронавирус забрал жизни 5 515 человек.

Удивительно, но статистика МОЗ сообщает всего лишь об одном выздоровевшем больном за сутки, тогда как днем ранее выздоровел 391 больной. Продолжают болеть 9532 жителя Одесского региона.

Коронавирус в Украине 28 декабря

По данным МОЗ, на утро вторника, 28 декабря, в целом по Украине подтвердили 2 248 новых случаев ковид против 1 864 днем ранее.

За сутки в Украине отмечено 134 случая смерти от коронавируса (днем ранее – 133). Всего с начала пандемии страна потеряла 95 105 человек.

При этом за сутки от коронавирусной болезни выздоровели 4 789 наших сограждан против 4 527 днем ранее. Продолжают болеть 116 603 украинца.

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