Коронавирус в Одесской области 27 декабря: Омикрон стремительно распространяется

Украину и Одесскую область в частности, «накрывает» очередная волна коронавирусной инфекции. В этот раз это штамм COVD-19 Омикрон. Для него характерна высокая скорость распространения, большее число зараженных, но, при этом, меньшая смертность.
Коронавирус в Одесской области 27 декабря
По данным Министерства охраны здоровья Украины, за прошедшие сутки в Одесской области официально выявили 1939 новых случаев заражения коронавирусом, хотя днем ранее их было намного меньше — 1319.
Умерли от коронавирусной инфекции 8 человек, сутками ранее сообщалось о 6 смертях. Всего в области болезнь забрала 5704 жизни.
Выздоровело за сутки намного меньше людей, чем заразились – 217. И сейчас общее число больных ковидом в регионе составляет 16 160 человек.
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Коронавирус в Украине 26 января
В целом по Украине на утро 26 января, по информации Минздрава, официально зарегистрировано 32 393 новых случаев заражения COVID-19. Сутками ранее сообщалось о 24 321 заболевших коронавирусом.
По все стране за прошедший день от последствий коронавируса скончался 154 больных, а сутками ранее сообщалось о 141 смертельном случае. Всего с начала пандемии COVID-19 забрал жизни 99 738 украинцев.
За прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 5237 человек (сутками ранее 5 514). Продолжают болеть 244 512 украинцев.
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