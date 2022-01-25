Коронавирус в Одесской области 25 января: только за сутки почти 1000 новых случаев

И в стране, и в Одесской области заболеваемость ковидом растет. По состоянию на утро вторника, 25 января 2022 года цифры статистики показывают существенный прирост числа новых случаев.

Коронавирус в Одесской области 25 января

По данным Министерства охраны здоровья Украины, за прошедшие сутки, 25 января, в Одесской области официально выявили 910 новых случаев заражения коронавирусом против 670 днем ранее.

Из числа уже болеющих 6 человек от коронавируса скончались, при том, что вчера об умерших не сообщалось. В целом же в регионе COVID-19 с момента начала пандемии забрал 5 690 жизней.

Число выздоровевших от этой опасной болезни за прошедшие сутки в сравнении с числом заболевших несоизмеримо мало. Статистика МОЗ сообщает всего о 35 жителях области, кому удалось преодолеть ковид. Продолжают болеть в Одесской области 13 159 человек.

Коронавирус в Украине 25 января

В целом по Украине на утро 25 января, по информации Минздрава, официально зарегистрировано 19 118 новых случае заражения COVID-19. Сутками ранее сообщалось о 12 915 заболевших коронавирусом.

По все стране за прошедший день от последствий коронавируса скончался 161 больной, а сутками ранее сообщалось про 67 смертей. Всего с начала пандемии COVID-19 забрал жизни 99 443 украинцев.

За прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 5 863 человека (сутками ранее 2 430). Продолжают болеть 198 844 украинца.

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