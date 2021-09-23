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Коронавирус в Одесской области 23 сентября: болезнь забрала 10 жизней

Коронавирус в Одесской области 23 сентября: болезнь забрала 10 жизней

По состоянию на утро четверга, 23 сентября 2021 года, в Одесской области официально зарегистрировали 402 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19) против 442 сутками ранее. Скончались 10 больных.

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Об этом сообщает Министерство охраны здоровья Украины.

На сегодня с начала пандемии в Одесском регионе насчитывается 150 181 зараженный COVID-19. За сутки от последствий коронавируса умерли 10 больных (всего в начала пандемии 3189), выздоровели 159 человек.

В Украине на утро четверга официально подтвердили 7866 новых случая COVID-19 (сутками ранее – 6754). Таким образом, общее число заражений с момента начала учета в стране выросло до 2 370 425. За сутки умерли 123 больных, выздоровели 2305 украинцев.

Напоминаем, что с сегодняшнего дня, 23 сентября, Украина переходит в «желтую» зону адаптивного карантина.

Все вузы Одесской области уходят на дистанционную форму обучения, поскольку ни в одном учебном заведении нет 80% привитых от COVID-19 преподавателей.

А вот одесские школы не уйдут на «дистанционку» в ближайшие 2 дня

Также обращаем внимание, что Министерство здравоохранения хочет утвердить перечень сфер, коллективы в которых которых подлежат обязательным прививкам от коронавируса.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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