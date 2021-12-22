Коронавирус в Одесской области 22 декабря: за сутки много умерших от ковид

По состоянию на утро среды, 22 декабря 2021 года, в Одесской области, согласно статистике Минздрава, число заболевших ковид, в сравнении с прошлым днем немного увеличилось, а вот смертность подскочила сильно.

Коронавирус в Одесской области 22 декабря

За минувшие сутки в Одесской области официально подтвердили 154 новых случая коронавирусной болезни, тогда как днем ранее их было зафиксировано 142.

Число смертей от последствий COVID-19 в регионе резко подскочило. Сообщается о 17 умерших, тогда как вчера зафиксировали одну смерть от болезни. Всего же с начала пандемии коронавирус забрал 5 474 жизни жителей Одесчины.

Выздоровели от этой опасной болезни 2 854 больных за сутки против 2 988 днем ранее. Продолжают болеть 13 658 жителей региона.

Коронавирус в Украине 22 декабря

В Украине по официальным данным за прошедшие сутки было отмечено 6 363 новых случаев COVID-19 (днем ранее их было 6 029).

За сутки от последствий коронавирусной болезни в Украине умер 301 больной против 346 сутками ранее. Всего с начала пандемии в стране от последствий COVID-19 скончались 93 909 больных.

При этом выздоровели 19 494 человека (днем ранее – 18 850).

Напомним, что вчера, 21 декабря, в Одесской области выявили 142 новых случая кокид, 1 человек умер.

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