Коронавирус в Одесской области 22 декабря: за сутки много умерших от ковид

По состоянию на утро среды, 22 декабря 2021 года, в Одесской области, согласно статистике Минздрава, число заболевших ковид, в сравнении с прошлым днем немного увеличилось, а вот смертность подскочила сильно.
Коронавирус в Одесской области 22 декабря
За минувшие сутки в Одесской области официально подтвердили 154 новых случая коронавирусной болезни, тогда как днем ранее их было зафиксировано 142.
Число смертей от последствий COVID-19 в регионе резко подскочило. Сообщается о 17 умерших, тогда как вчера зафиксировали одну смерть от болезни. Всего же с начала пандемии коронавирус забрал 5 474 жизни жителей Одесчины.
Выздоровели от этой опасной болезни 2 854 больных за сутки против 2 988 днем ранее. Продолжают болеть 13 658 жителей региона.
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Коронавирус в Украине 22 декабря
В Украине по официальным данным за прошедшие сутки было отмечено 6 363 новых случаев COVID-19 (днем ранее их было 6 029).
За сутки от последствий коронавирусной болезни в Украине умер 301 больной против 346 сутками ранее. Всего с начала пандемии в стране от последствий COVID-19 скончались 93 909 больных.
При этом выздоровели 19 494 человека (днем ранее – 18 850).
Напомним, что вчера, 21 декабря, в Одесской области выявили 142 новых случая кокид, 1 человек умер.
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