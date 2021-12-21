Коронавирус в Одесской области 21 декабря: выздоровевших в 20 раз больше, чем заболевших

По состоянию на утро вторника, 21 декабря 2021 года, в Одесской области, согласно статистических данных, число заболевших ковид немного выросло в сравнении с предыдущим днем, но учитывая, что вчера были данные за выходной, а в такие дни всегда фиксируют меньшее число случаев, переживать не строит. В целом по стране волна болезни тоже идет на спад, но не так быстро.
Коронавирус в Одесской области 21 декабря
За минувшие сутки в Одесской области официально подтвердили 142 новых случая коронавирусной болезни тогда как днем ранее их было зафиксировано 63.
Число смертей от последствий COVID-19 в регионе минимальное: умер один человек, тогла как вчера сообщалось о четырех жертвах коронавируса. Всего же с начала пандемии коронавирус забрал 5 457 жизней жителей Одесчины.
Выздоровели от этой опасной болезни 2 988 больных за сутки против 668 днем ранее. Продолжают болеть 16 375 жителей региона
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Коронавирус в Украине 21 декабря
В Украине по официальным данным, за прошедшие сутки, 20 декабря 2021 года, было отмечено 6 029 новых случаев COVID-19 (днем ранее их было 2 536).
За сутки от последствий коронавирусной болезни в Украине умерли 346 больных против 157 сутками ранее. Всего с начала пандемии в стране от последствий COVID-19 скончались 93 608 больных.
При этом выздоровели 18 850 человек (днем ранее – 6 690).
Напомним, что вчера, 20 декабря, в Одесской области выявили 63 новых случая кокид, 4 человека умерли.
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