Коронавирус в Одесской области 1 февраля: почти 2500 заболевших за день

Утром во вторник, 1 февраля 2022 года, статистика заболеваемости ковидом откровенно пугающая. Почти 2500 заболевших за сутки в Одесском регионе и более 30 тысяч по всей Украине. Число больных стремительно растет.

Коронавирус в Одесской области 1 февраля

По информации Министерства охраны здоровья Украины, за прошедшие сутки в Одесской области зарегистрировали 2 471 новый случай заражения COVID-19. Днем ранее сообщалось 1 412 выявленных больных.

7 человек от коронавируса умерли (вчера сообщалось о 5 смертях). А всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 5 725 смертей от коронавируса.

Выздоровели от ковида за день 173 жителя области (вчера 252). Продолжают болеть 25 356 человек.

Коронавирус в Украине 1 февраля

По данным Минздрава, за сутки в Украине отмечено 30 768 новых случаев заражения COVID-19 против 22 026 днем ранее.

Умерли от коронавируса за вчерашний день 192 украинца (сутками ранее — 78). Всего же с начала пандемии болезнь забрала 100 395 жизней.

Выздоровели за сутки 8 835 человек. Продолжают болеть 363 288 наших соотечественников.

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