Коронавирус в Одесской области 19 ноября: новых случаев не намного меньше

По состоянию на утро пятницы, 19 ноября 2021 года, в Одесской области отмечено меньше случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, тогда как число умерших от этой коварной болезни почти не снижается. В целом в Украине уровень заболеваемости и смертности от коронавируса остаются стабильно высокими.

Коронавирус в Одесской области 19 ноября

Согласно данным Министерства охраны здоровья Украины, за прошедшие сутки в Одесской области официально подтвердили выявили 916 новых случаев заражения коронавирусом тогда как днем ранее их было 1055. Всего на сегодняшний день в регионе насчитывается 222 176 зараженных.

Не намного меньше стало и случаев смерти от коронавирусной болезни: за сутки в области умерли 52 больных против 54 днем ранее. Всего с начала пандемии в Одесской области скончались от последствий COVID-19 4 886 человек.

За сутки выздоровели 1939 жителей региона ( днем ранее – 1278). Всего, по официальным данным, таковых на Одесчине 169 351 человек. Продолжают болеть 47 939 человек.

Коронавирус в Украине 19 ноября

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 20 050 новых случаев COVID-19 против 20 591 днем ранее. Общее число ковидных больных в стране выросло до 3 304 058.

За сутки от последствий коронавируса умерли 725 украинцев (сутками ранее – 752, всего с начала пандемии – 80 231). Выздоровели 22 304 больных (всего таковых 2 726 521 человек).

Как сообщалось ранее, на утро четверга, 18 ноября 2021 года, в Одесской области выявили 1055 новых случаев COVID-19 против 1504 днем ранее.

Еще материалы по теме: