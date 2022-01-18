Коронавирус в Одесской области 18 января: за сутки число смертей выросло в 6 раз

По состоянию на утро вторника, 18 января 2022 года, в Одесской области снова выросло число новых заражений коронавирусной инфекцией COVID-19. А по смертям и вовсе шестикратное увеличение.

Коронавирус в Одесской области 18 января

По данным Минздрава Украины, за прошедшие сутки в Одесской области официально зарегистрировали 350 новых случая заражения коронавирусом, тогда как днем ранее их было 224.

За прошедшие сутки от коронавирусной болезни в Одесской области умерли 18 больных (сутками ранее сообщалось о 3 смертях). Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 5 658 жителей региона.

Выздоровели от ковида 533 человека. Продолжают болеть 8 196 человек.

Коронавирус в Украине 18 января

В Украине, согласно официальным данным, на утро 17 января, зарегистрировано 8 558 новых случаев COVID-19 против 5 072 днем ранее.

За сутки умерли 188 больных (сутками ранее – 78). Всего от последствий COVID-19 в Украине скончались 98 549 больных.

Выздоровели 5 761 человек против 2 520 сутками ранее. При этом продолжают болеть ковидом 107 616 украинцев.

Как сообщалось, утром в понедельник, 17 января 2022 года, в Одесской области был отмечен рост заболеваемости коронавирусом и смертности от него.

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