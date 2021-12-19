Коронавирус в Одесской области 19 декабря: отмечен «воскресный» спад заболеваемости

По состоянию на утро воскресения, 19 декабря 2021 года, в Одесской области отмечается, пол данным статистики, сильный спад заболеваемости коронавирусной инфекцией. Число выздоровевших также намного меньше. Такие цифры говорят о том, что мы имеем дело больше «воскресным» спадом из-за того, что медики отдыхают, чем о реальном падении заболеваемости.

Коронавирус в Одесской области 19 декабря

По данным Минздрава Украины, за минувшие сутки в Одесской области официально подтвердили 163 новых случая коронавирусной болезни против 389 днем ранее.

За сутки от последствий COVID-19 умерли 2 больных (сутками ранее сообщалось о 8 смертях). Всего за время пандемии в Одесской области скончались 5452 человека.

За минувший день выздоровели 202 больных, тогда как сутками ранее сообщалось 2 154 справившихся с болезнью. Продолжает болеть 19 831 человек.

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Коронавирус в Украине 19 декабря

По официальной информации, за прошедшие сутки в Украине было отмечено 3602 новых подтвержденных случая COVID-19 (днем ранее – 7 503).

За сутки от коронавируса в Украине умерли 176 больных (сутками ранее – 288). Всего с начала пандемии от последствий COVID-19 скончались 93 105 человек.

При этом за прошедшие сутки выздоровели 6866 больных (сутками ранее их было 18 534).

Как сообщалось ранее, на утро субботы, 18 декабря 2021 года, в Одесской области было выявлено 389 новых случаев коронавируса, 8 человек умерли.

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