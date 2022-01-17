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Коронавирус в Одесской области 17 января: заболеваемость снова растет

Коронавирус в Одесской области 17 января: заболеваемость снова растет

По состоянию на утро понедельника, 17 января 2022 года, в Одесской области снова выросло число новых заражений коронавирусной инфекцией COVID-19. Есть и случаи смерти от этой опасной болезни.

Коронавирус в Одесской области 17 января

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По данным Минздрава Украины, за прошедшие сутки, 16 января 2022 года, в Одесской области официально зарегистрировали 224 новых случая заражения коронавирусом тогда как днем ранее таковых регистрировалось 195. Всего в регионе на сегодня 244 401 зараженных COVID-19.

За прошедшие сутки от коронавирусной болезни в Одесской области умерли 3 больных (сутками ранее случаев смерти не отмечалось). Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 5 640 жителей региона.

Существенно снизилось число выздоровлений от коронавируса: так, если днем ранее таковых было 203 человека, то на утро понедельника эта цифра снизилась до 87. А всего с начала пандемии COVID-19 в Одесской области успешно одолели 230 391 человек. Продолжают болеть 8 370 человек.

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Коронавирус в Украине 17 января

В Украине, согласно официальным данным, на утро 17 января, зарегистрировано 5 072 новых случаев COVID-19 против 6 379 днем ранее. Всего в стране на сегодня ковид выявили у 3 759 530 человек.

За сутки умерли 78 больных (сутками ранее – 88). Всего от последствий COVID-19 в Украине скончались 98 361 больных.

Выздоровели 2 520 человек против 2 359 сутками ранее. Всего таковых в Украине 3 556 162 человека.

Как сообщалось, на утро воскресенья, 16 января 2022 года, в Одесской области заметно снизилось количество новых случаев заражения коронавирусом.

Вы также можете узнать: Как получить новый COVID-сертификат после бустерной дозы вакцины

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Редакция ПРОФИЛЬ

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