Вакцинальная тысяча: как оформить онлайн-подписку на «Одесскую жизнь» – пошаговая инструкция

Благодаря программе «єПідтримка» все полностью вакцинированные от коронавируса и оформившие зеленый сертификат в приложении «Дія» могут потратить полученные виртуальные деньги на подписку на любимое издание.

Сделайте подарок себе, если еще не успели оформить подписку на газету «Одесская жизнь» до конца года, или порадуйте близких, подругу или друга приятным сюрпризом.

Как оформить онлайн-подписку?

Оформить подписку по программе «єПідтримка» можно только через онлайн-сервис «Укрпочты».

ШАГ 1. Зайдите на сайт «Укрпочты» — ukrposhta.ua и на главной странице нажмите на вкладку«Передплатити».

ШАГ 2. Зайдите в меню «Передплачуйте місцеві видання» (оно находится рядом со строкой поиска «Назва/Індекс видання»). Откройте его и на карте Украины выберите Одесскую область. И затем в строке поиска введите подписной индекс газеты «Одесская жизнь»: 96217.

ШАГ 3. Как только вы нашли газету по нужному индексу, нажмите на ее обложку и выберите желаемое количество месяцев подписки. Напомним, что сейчас можно оформить подписку на 10 месяцев.

ШАГ 4. Затем наведите курсор и нажмите на кнопку «Додати у кошик».

ШАГ 5. Проверьте правильность заполненных данных для доставки и подведите курсор к строке «Оформити замовлення».

ШАГ 6. В появившемся подписном купоне укажите свои личные данные или данные тех, кого подписываете:фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, номер телефона и электронный адрес, на который придет сообщение о подтверждении заказа. Затем внизу выберите способ оплаты — «Оплата картою єПідтримка» и нажмите кнопку «Продовжити».

ШАГ 7. В появившемся окне введите данные вашей пластиковой карты от «єПідтримка»: 16-значный номер карты и срок ее действия (указаны на лицевой стороне выпуклыми цифрами), а также так называемый код CVV (три последние цифры на обороте карты, они находятся рядом с голографической или черной полосой). Эти же данные можно найти на карте в электронном виде в вашем банковском приложении, через которое вы оформляли карту «єПідтримка». После ввода всех данных подтвердите оформление заказа.

Как понять, что вы успешно подписались?

По завершении оформления подписки на электронную почту, которую вы указали при регистрации, придут два документа. Первый — квитанция об успешно проведенной оплате. Второй — абонемент на подписку с данными подписчика, индексом и названием издания, адресом доставки. Именно этот документ нужно будет предъявлять, если возникнут вопросы по доставке газеты.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: если вы не нашли у себя на почте, в разделе «Входящие письма», абонемент, подтверждающий подписку на газету, или квитанцию об оплате, проверьте раздел «Спам». Возможно, нужное письмо находится в этой папке.

На каком языке будем читать газету и сайт «Одесская жизнь»?

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