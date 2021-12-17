Коронавирус в Одесской области 17 декабря: заболеваемость снова выросла

По состоянию на утро пятницы, 17 декабря 2021 года, в Одесской области хоть и не намного, но все же выросло количество новых случаев коронавируса. А вот случаев выздоровления от этой опасной болезни немного меньше по сравнению с предыдущим днем.

Коронавирус в Одесской области 17 декабря

По информации Минздрава Украины, за минувшие сутки в Одесской области официально подтвердили 556 новых случаев случая заражения коронавирусной инфекцией против 400 днем ранее. В целом на сегодня в регионе насчитывается 236 735 зараженных.

За сутки от коронавирусной болезни умерли 12 жителей области, что на одного больного больше, чем днем ранее. Всего от последствий коронавируса в Одесской области скончались 5442 человека.

При этом выздоровели от COVID-19 3 137 больных (днем ранее – 3 963). Всего в Одесской области коронавирус успешно одолели 209 648 человек. Продолжают болеть 21 645 жителей региона.

Коронавирус в Украине 17 декабря

По официальным данным, за прошедшие сутки, 16 декабря 2021 года, в Украине было отмечено 8 899 новых подтвержденных случаев COVID-19 тогда как днем ранее их было 9 590. Так, общее число зараженных COVID-19 в стране на сегодня составляет 3 597 046 человек.

За сутки от коронавируса в Украине умерли 328 человек против 355 днем ранее. Всего с начала пандемии в стране от COVID-19 умерли 92 641 человек.

За сутки выздоровели 21 650 больных (сутками ранее их было 25 499). Всего с начала пандемии в Украине таковых 3 306 465 человек.

Напомним, на утро среды, 16 декабря 2021 года, в Одесской области число выздоровевших от COVID-19 в 10 раз превысило число новых заболевших. В стране это соотношение намного меньше – 2,5 раза.

Фото из открытых источников